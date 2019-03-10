للجنسين..وظائف شاغرة في الخطوط السعودية للشحن

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة الخطوط السعودية للشحن Saudia Cargo عن وجود عدد من الوظائف الإدارية والهندسية الشاغرة لذوي الخبرة من الجنسين.

وأوضحت الشركة أن الوظائف متاحة للعمل في مدينة جدة، مشيرة إلى شرط إجادة اللغة الإنجليزية واستخدام الحاسب الآلي.

وجائت الوظائف المتاحة بالمسميات التالية:

مسؤول الجودة والصحة والسلامة والبيئة

أخصائي محاسبة

محلل محاسبة رئيسي

مدير دفتر الأستاذ العام

مدير الجودة والصحة والسلامة والبيئة

ويتم التقديم على الوظائف المذكورة من هنــــــا..