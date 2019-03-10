بالفيديو.. أحمد الشقيري يروي تجربة مكوثه في خلوة 40 يومًا بالمحيط الهادي

أميرة خالد(صدى):

روى الإعلامي أحمد الشقيري، تجربة خلوة استمرت لمدة 40 يومًا، قضاها في جزيرة نائية بالمحيط الهادي.

وأوضح الشقيري أنه اعتزل الناس بشكل كامل، مبتعدًا عن الإنترنت، والتكنولوجيا بكل صورها، ماعدا جوال متواضع للمكالمات الطارئة فقط.

وأشار إلى أنه صام طوال الأيام التي قضاها في الجزيرة، وألف كتابين خلال هذه الفترة، بينهما كتاب أسمه ” أربعون ” وهو يلخص تجربته الحياتية، ورؤيته في فهم النفس البشرية.