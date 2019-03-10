زوج يرفع دعوى نشوز ضد زوجته بسبب عضها لأبنائهما!

القاهرة(صدى):

أقام زوج مصري دعوى نشوز ضد زوجته، بسبب سوء العشرة بينهما وصوتها المرتفع، والاعتداء المستمر على أبنائهما بالضرب والعض.

وأوضح الزوج أن زوجته في البداية كانت هادئة تماما، مشيرًا إلى أنها تحولت بعد ولادة أول طفل لهما.

وبعدما رزقوا بأكثر من طفل، زاد عنفها ضدهم، وتحولت إلى وحش يؤذي الصغار، فتارة بالعض، أو الضرب، مسببة لهم الأذى النفسي والجسدي، الأمر الذي دفعه للجوء للقضاء للحفاظ على الأطفال منها.