بالفيديو.. المغامسي يوضح مستقبل ولاية سيدة بعد وفاة والدها وشقيقها

حمود العنزي(صدى):

أجاب إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة، الشيخ صالح المغامسي، على سؤال سيدة أربعينية حول مستقبل ولايتها بعد وفاة والدها وشقيقها، وعدم وجود علاقة بينها وبين أخوتها غير الأشقاء.

وأكد المغامسي أنه عند وفاة الوالد تنتقل ولاية المرأة إلى إخوتها وإن كانوا غير أشقاء أو مقاطعين لها.

وقال في رده: ” إن الولاية لأخوتها غير الأشقاء، ولو كانت بينها وبينهم قطيعة، مشيراً إلى أنه يحق لها الذهاب للقاضي في حالة قيامهم بعضلها ” .

وأضاف: ” ومن ثمَّ فإن القاضي يحدد حينها واحدة من ثلاث حالات؛ إما أن يأخذ ميثاقًا على أحدهم بتولي الأمر كاملًا، أو نزع الولاية منهم ويتولاها هو، أو إعطاء الولاية لأحد أعمامها ” .

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