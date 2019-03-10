بالفيديو.. نصراوية تصف لقاء فريقها والاتفاق بـ ” مباراة دق خشوم “
ظهرت مشجعة نصراوية، في مقطع فيديو، أثناء وجوده بالمدرجات، لحضور مباراة فريقها ضد نادي الاتفاق.
ووصفت المشجعة الوضع بـ ” مباراة دق خشوم ” ،وظهرت حاملة علم النادي في يدها قائلة: ” هاي العب يا نصراوي.. مباراة دق خشوم.. وربي دق خشوم ” .
يذكر أن نادي النصر، قد فاز على الاتفاق، 3-2 في إطار منافسات الجولة الـ23، من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.
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ابو عمار[ عدد التعليقات: 24134 ] نشر منذ 8 دقائق
دق خشوم طيب وانت ايش تبين يا حلوه