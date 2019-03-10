بعد 3 سنوات زواج..عشريني يكتشف جمال زوجته المزيف: ” خدعتني بعمليات التجميل ” !

القاهرة(صدى):

في قضية غريبة شهدتها محكمة الأسرة في مصر، أقام زوج عشريني، دعوى تطليق ضد زوجته طلب فيها الانفصال عنها بسبب الخداع والغش.

وأوضح الزوج أنه اكتشف إجراء زوجته لعمليات تجميل قبل الزواج منه، قائلا: ” اتعرفنا على بعض في الجيم وأعجبت جدا بيها وباهتمامها برشاقتها وجمالها الطبيعي ” .

وأضاف: ” الصدمة كانت بعد ولادة ابنتي الأولى، البنت مش شبهنا وبعد ما كبرت شوية عملت تحليل DNA وفعلا طلعت بنتي، وبالصدفة عرفت إن زوجتي عملت عملية تجميل في مناخيرها ونحت لجسمها وشفط دهون بالإضافة إلى إني عرفت استخدامها لمستحضرات تجميل لفرد شعرها عشان أكرت.. وبنتي طلعت وحشة لأمها ” .

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