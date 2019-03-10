بالفيديو.. المغامسي: بعض المعازف لا بأس بها شرعًا
أكد إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة الشيخ صالح المغامسي، على أنه لم يسبق له أن أفتى بإباحة المعازف والغناء.
وأوضح المغامسي، خلال برنامج: ” الأبواب المتفرقة ” أن المعازف والتي هي فواصل بين مقطع ومقطع كما يحدث في التلفزيون، وما يُعرف بالسلام الملكي أو الجمهوري، لا بأسًا فيها ولا مانعًا شرعيًا.
وقال: ” لكن الغناء المكتمل الأمر، معازف وشخص يغني، فلا أرى حله ولا جوازه، وقد تقوّل عليّ الناس بأني أرى جوازه، ولم أقُله يومًا من الدهر ” .
وأشار المغامسي إلى أن هناك من قام بتركيب مقاطع له تخص هذا الأمر حتى يصل إلى مقصوده.
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القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 47432 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يجزاك خير ياشيخ صالح
وكثر الله من أمثالك😘
مبارك السرحاني[ عدد التعليقات: 542 ] نشر منذ 7 دقائق
يا اخ القرني …
اول شي… هذا الشخص ليس مؤهل للفتوى للعلم بس ….والحكومة كانت تنادي محد يفتي الا مؤهل من دار الافتاء فقط ..؟ وهذا تناقض لك لانك تاخذ على الهوى .
ثاني شي… اذا اخذت الفتوى من هذا الشخص اجل لي الحق بأخذ الفتوى من اي شخص ولا لك حجه علي .
ثالث شي …هذا كان يحرم الموسيقى ثم قال السلام الوطني ثم قال لابأس ببعض المعازف وبكره راح يقول الغناء حلال ولكن بدون تمايل او وجود نساء وشوي شوي هههههههههههه.
رابع شي…بكرههذا الشخص بالذات راح يفتيلك بمشاركة المرأة بالالعاب الاولمبيه بالحجاب الشرعي ومن ثم يجيك يوم يقول لا مانع بكشف بعض الوجه والجسد من اجل خدمة الوطن ههههههههههههههههههههههههههه
والايام بينا مثل موضوع ( حديث اخراج المشكرين من جزيرة العرب ) نعلم يقين انه راح يتكلم بالموضوع ونعلم جيداص الترتيبات جيداً والادوار الموزعه
ابو عمار[ عدد التعليقات: 24134 ] نشر منذ 10 دقائق
اوكي
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 68269 ] نشر منذ 4 دقائق
جزاك الله خير ياشيخ وبارك فيك ,, آمين ,,
,, الآن عرفنا وسمعنا مالم نسمعه ، اتضح الكلام وزال الظلام ,,
,, عرفنا انك لاتجيز الغناء ، وماقيل حول هذا الموضوع زيف وتلفيق ,,
,, اسأل الله ان يرينا الحق حقاً ويرزقنا إتباعه ، وان يرينا الباطل باطلاً ويرزقنا إجتنابه ,, آمين ,,