بالفيديو.. المغامسي: بعض المعازف لا بأس بها شرعًا

عادل الحربي(صدى):

أكد إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة الشيخ صالح المغامسي، على أنه لم يسبق له أن أفتى بإباحة المعازف والغناء.

وأوضح المغامسي، خلال برنامج: ” الأبواب المتفرقة ” أن المعازف والتي هي فواصل بين مقطع ومقطع كما يحدث في التلفزيون، وما يُعرف بالسلام الملكي أو الجمهوري، لا بأسًا فيها ولا مانعًا شرعيًا.

وقال: ” لكن الغناء المكتمل الأمر، معازف وشخص يغني، فلا أرى حله ولا جوازه، وقد تقوّل عليّ الناس بأني أرى جوازه، ولم أقُله يومًا من الدهر ” .

وأشار المغامسي إلى أن هناك من قام بتركيب مقاطع له تخص هذا الأمر حتى يصل إلى مقصوده.

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