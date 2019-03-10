وفاة غامضة لـ 11 رضيعًا في 24 ساعة بتونس

تونس(صدى):

في واقعة صادمة، توفى 11 رضيعا بشكل غامض خلال 24 ساعة في إحدى مستشفيات تونس.

وفي هذا السياق ذكرت وكالة أنباء تونس الرسمية، أن وزير الصحة عبد الرؤوف الشريف استقال ،أمس السبت ،بعد الواقعة.

وبدأت وزارة الصحة وممثلي الادعاء ،في التحقيقات لمعرفة سبب وفاة الأطفال والتي من المرجح أن تكون نتيجة تلوث بالدم.