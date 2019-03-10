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وفاة غامضة لـ 11 رضيعًا في 24 ساعة بتونس

وفاة غامضة لـ 11 رضيعًا في 24 ساعة بتونس
تونس(صدى):

في واقعة صادمة، توفى 11 رضيعا بشكل غامض خلال 24 ساعة في إحدى مستشفيات تونس.

وفي هذا السياق ذكرت وكالة أنباء تونس الرسمية، أن وزير الصحة عبد الرؤوف الشريف استقال ،أمس السبت ،بعد الواقعة.

وبدأت وزارة الصحة وممثلي الادعاء ،في التحقيقات لمعرفة سبب وفاة الأطفال والتي من المرجح أن تكون نتيجة تلوث بالدم.


4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 21771 ] نشر منذ 39 دقيقة

لاحول ولا قوة الا بالله

[ عدد التعليقات: 68267 ] نشر منذ 37 دقيقة

لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,

,, الله يشفع فيهم لأهاليهم .. آمين ,,

[ عدد التعليقات: 12759 ] نشر منذ 23 دقيقة

لاحول ولاقوه الا بالله💔الله يرحمهم ويحفظ الجميع بحفظه

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