وفاة غامضة لـ 11 رضيعًا في 24 ساعة بتونس
في واقعة صادمة، توفى 11 رضيعا بشكل غامض خلال 24 ساعة في إحدى مستشفيات تونس.
وفي هذا السياق ذكرت وكالة أنباء تونس الرسمية، أن وزير الصحة عبد الرؤوف الشريف استقال ،أمس السبت ،بعد الواقعة.
وبدأت وزارة الصحة وممثلي الادعاء ،في التحقيقات لمعرفة سبب وفاة الأطفال والتي من المرجح أن تكون نتيجة تلوث بالدم.
alfahd42[ عدد التعليقات: 21771 ] نشر منذ 39 دقيقة
لاحول ولا قوة الا بالله
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 68267 ] نشر منذ 37 دقيقة
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,
,, الله يشفع فيهم لأهاليهم .. آمين ,,
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 47430 ] نشر منذ 25 دقيقة
لحووووووووول😐
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 12759 ] نشر منذ 23 دقيقة
لاحول ولاقوه الا بالله💔الله يرحمهم ويحفظ الجميع بحفظه