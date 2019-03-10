خطوة ليست في صالح المقدمين على الزواج..عريس يزف عروسه في هليكوبتر
وثقت مجموعة من الصور المتداولة بمواقع التواصل الاجتماعي، قيام عريس في الأردن بزف عروسه في طائرة هليكوبتر.
وفي مشهد هو الأول من نوعه في الأردن، زف الشاب عروسته من بيتها على متن الهليكوبتر، إلى صالة حفل الزفاف الكائنة في المدينة ذاتها.
واعتبر بعض الشباب الأردنيين أن ما حدث سيفتح الباب أمام الفتيات للطلب من المتقدمين لهن بالزواج لفعل الخطوة المكلفة ذاتها.
ففي العادة يستأجر العريس سيارة فارهة يوم الزفاف لزف العروس من بيت أهلها إلى صالة الحفل ومن ثم العودة إلى بيت الزوجية، ولكن فعلة هذا العريس قد تزيد مستوى الطموح لدى العروس لتكون رحلتها من بيت أهلها إلى صالة الحفل على متن طائرة.
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 12759 ] نشر منذ 1 ساعة
موفقين😊وليه ها الهيلوكبتر😁اعتقد بتجني على المقبلين الان بيكون شرط معتمد وانا اولهم🙈😊😂امزح انا والله من صغري اخاف حتى من شكلها لما اشوفها😢😂😂
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 47430 ] نشر منذ 56 دقيقة
هين أوريك
أزفها في🚀فضائي🤗
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 68267 ] نشر منذ 49 دقيقة
نعم انها خطوة غير موفقه ،،
,, الأغنياء يفعلون اشياء مكلفه من باب البذخ والتباهي الغير محمود ، ويُجبر الفقير او متوسط الحال من ان يفعلوا فعلهم ( بطريقةٍ او بأخرى ) ، مما يزيدهم فقراً ، وربما يتعرضوا للسجن والويل والثبور بسببها ,,
,, وهذا شي ممقوت ولا يجوز المشاقة والتكلفة على الناس ، قال نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام ( ابركهن ايسرهن مهراً ) او كما قال في هذا المعنى .. ليش التباهي والبذخ والتفاخر ، فهذا منافي للتعاليم المحمديه ,,
,, نسأل الله العفو والعافيه .. آمين ,,
alfahd42[ عدد التعليقات: 21771 ] نشر منذ 35 دقيقة
يمكن انه طيار ويبي الناس تشوفه
على العموم مثل ماقال عميد صدى ابو محمد خطوة غير موفقه