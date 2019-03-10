خطوة ليست في صالح المقدمين على الزواج..عريس يزف عروسه في هليكوبتر

عمان(صدى):

وثقت مجموعة من الصور المتداولة بمواقع التواصل الاجتماعي، قيام عريس في الأردن بزف عروسه في طائرة هليكوبتر.

وفي مشهد هو الأول من نوعه في الأردن، زف الشاب عروسته من بيتها على متن الهليكوبتر، إلى صالة حفل الزفاف الكائنة في المدينة ذاتها.

واعتبر بعض الشباب الأردنيين أن ما حدث سيفتح الباب أمام الفتيات للطلب من المتقدمين لهن بالزواج لفعل الخطوة المكلفة ذاتها.

ففي العادة يستأجر العريس سيارة فارهة يوم الزفاف لزف العروس من بيت أهلها إلى صالة الحفل ومن ثم العودة إلى بيت الزوجية، ولكن فعلة هذا العريس قد تزيد مستوى الطموح لدى العروس لتكون رحلتها من بيت أهلها إلى صالة الحفل على متن طائرة.