تفاصيل عثور مواطن على نسر يحمل جهازًا للتتبع

علي القحطاني(صدى):

وجد مواطن في أحد المستنقعات جنوب المملكة، نسرًا مهاجرًا ميتًا، يحمل على ظهره جهازًا للتتبع مطبوع عليه بريد إلكتروني.

وتبين أن الجهاز تم تركيبه، في كازاخستان كجزء من دراسة مسارات رحلة نسر وهو واحد من أصل 20 نسرًا تم تتبعه بدءًا من العام الماضي.

وبعد فك شفرة الجهاز، تبين أن المسافة التي قطعها النسر طويلة جدًا، حيث حلق فوق كازاخستان والعراق والسعودية وجورجيا وعدد من الدول متفاديًا الطيران فوق البحر الأسود لأكثر من مرة، وصولاً إلى المملكة.

وفيما تناقل حول ربط جهاز التتبع على ظهر النسر قبل 20 عامًا، أكد خبراء أنها معلومات مغلوطة موضحين أن هذا النوع من الجهاز لم يكن متوفرًا قبل كل هذه الأعوام، إضافة إلى عمر البطاريات القصير جدًا.