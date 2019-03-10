محمد بن فيصل: واثقين من موقفنا.. لن نضيع حق الهلال.. أعضاء الشرف هم الأساس

ماجد محمد(صدى):

أوضح الأمير محمد بن فيصل، صباح اليوم الأحد، بعض الأمور الخاصة باحتجاج نادي الهلال والمدرج الهلالي وكذلك أعضاء الشرف.

احتجاج الهلال وحقوق الفريق..

قال الأمير محمد بن فيصل: ” واثقين بإذن الله في موقفنا ولا نستطيع الخوض حالياً في تفاصيل الاحتجاج نظراً لأن القضيه منظوره حالياً ” .

وأضاف أن إدارة النادي مؤتمنون على الفريق، قائلًا: ” لن نضيع حق الهلال بأي حال من الأحوال بإذن الله، طالما موقفنا قانوني ونظامي ” .

المدرج الهلالي:

قال الأمير محمد : ” بصراحة وكل وضوح من بداية حضورنا كنت حريص على هذا الموضوع وخاصة موضوع الرابطة، وكانت هناك فكرة الاستعانة برابطة تعتبر من أفضل عشر روابط الأندية في العالم للاستفادة من خبراتهم والاستفاده منهم، ولكن التأخير نتحمله وبدأنا الآن تفعيله ” .

وتابع : ” وأنا أكثر حرصاً على هذا الموضوع، وبإذن الله تشاهدوا قريباً طرق تشجيع مبتكرة تواكب المرحلة الحالية وتليق بالهلال وملعبه وجماهيره ” .

واستطرد : ” أما بالنسبة للتيفو كان التركيز أكبر على الالتزامات الأساسية للنادي من تعاقدات ورواتب شهرية، ومع طريقة التشجيع الجديدة سيتكفل النادي بها ” .

أعضاء الشرف..

أوضح الأمير محمد بن فيصل، أنه بخصوص أعضاء شرف الهلال فـ ” النادي دائماً مفتوح لهم وهم أساس الهلال على مر تاريخه ولا يمكن لأي شخص مهما كان نكران ما قدموه للهلال ” .

وأشار إلى أنه ” لا غنى لنا عن دعم أعضاء الشرف وكما شاهدنا في الفترة الأخيرة مساهمتهم وكان للدكتور حمود الهديب مساهمات فعالة، وستجدوا في القادم الافضل ” .

عموري وخربين..

أوضح الأمير محمد بن فيصل، ، أن موضوع التجديد لعمر عبدالرحمن ” عموري ” وعودة عمر خربين، سيتم النقاش فيها واتخاذ القرار المناسب لها في الوقت المناسب.

وقال الأمير محمد، إن ” موضوع التجديد لعموري وعودة خربين واستمرار بعض اللاعبين المحترفين من عدمه، وفيما يتعلق بلاعبين المحترفين الحاليين أو عموري وخريبين، جميع هذه النقاط سيتم نقاشها واتخاذ القرار فيها في الوقت المناسب بالتشاور مع المدير الفني للفريق، فهو صاحب القرار الأول والأخير باحتياجاته الفنية ” .

مناقشة الجهاز الفني..

وعن مناقشة الجهاز الفني، قال : ” بالتأكيد هناك نقاش مع السيد زوران، ولكن ليس النقاش لمجرد النقاش لكن عندما تستدعي الحاجة مثل اللقاء الأخير، ولكن بالنهاية هو المدرب وصاحب القرار الأول والأخير ” .

وأضاف ” كانت هناك الكثير من اللقاءات الوديه مع المدرب واللاعبين ومناقشة السلبيات والإيجابيات وهناك بحمد الله تناغم تام في العمل مابين الاداره والجهاز الفني، وكلنا ثقة بجهازنا الفني والاداري واللاعبين ” .

منصب المدير الرياضي..

أضاف: عملنا في إدارة النادي على عدة جهات، وهي ” فريق كرة القدم، زيادة مداخيل النادي، تحويل منظومة العمل في النادي وتجهيزه لمرحلة الخصخصة ” ، وكما رأيتم تم استحداث منصب رئيس تنفيذي، وادارة رقمية بالنادي ومازال العمل مستمر للتطوير الاداري وآلية العمل في النادي ” .