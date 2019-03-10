بالفيديو.. أحمد أمير: لجنة تسجيل اللاعبين متضادة وغير واضحة
أكد القانوني والخبير في لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم، أحمد الأمير، على أن لجنة تسجيل اللاعبين متضادة وغير واضحة في نظام المسابقات.
وقال الأمير خلال مداخلة هاتفية له في برنامج ” الديوانية ” إن نظام المسابقات والمنافسات فيه بطولات هواة فيه جميع اللاعبين الموجودين في قائمة الأندية مسجلين بالاتحاد المحلي بصفة لاعب هاوي.
وأضاف: إذا لم يتم تحديد فترات تسجيل لهم يكون انتقالهم مفتوح طوال الموسم، وهناك بطولات محترفين 100% ومسجلين في الاتحاد المحلي بصفة لاعب محترف.
وتابع: وهناك نظام ثالث ويكون فيه لاعبين محترفين وهواة،ويتم تحديد فترتين للاعبين الهواة.
واختتم قائلًا: من المفترض من الاتحاد أن يحدد اللائحة الموجودة حاليًا، ويضيف مادة لتسجيل اللاعبين الهواة خارج فترات التسجيل المعتمدة للاعبين المحترفين.
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