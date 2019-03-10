بالفيديو.. أحمد أمير: لجنة تسجيل اللاعبين متضادة وغير واضحة

نواف السالم(صدى):

أكد القانوني والخبير في لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم، أحمد الأمير، على أن لجنة تسجيل اللاعبين متضادة وغير واضحة في نظام المسابقات.

وقال الأمير خلال مداخلة هاتفية له في برنامج ” الديوانية ” إن نظام المسابقات والمنافسات فيه بطولات هواة فيه جميع اللاعبين الموجودين في قائمة الأندية مسجلين بالاتحاد المحلي بصفة لاعب هاوي.

وأضاف: إذا لم يتم تحديد فترات تسجيل لهم يكون انتقالهم مفتوح طوال الموسم، وهناك بطولات محترفين 100% ومسجلين في الاتحاد المحلي بصفة لاعب محترف.

وتابع: وهناك نظام ثالث ويكون فيه لاعبين محترفين وهواة،ويتم تحديد فترتين للاعبين الهواة.

واختتم قائلًا: من المفترض من الاتحاد أن يحدد اللائحة الموجودة حاليًا، ويضيف مادة لتسجيل اللاعبين الهواة خارج فترات التسجيل المعتمدة للاعبين المحترفين.