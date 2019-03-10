محمد بن فيصل: واثقين من موقفنا في الاحتجاج

ماجد محمد(صدى):

أوضح الأمير محمد بن فيصل، رئيس نادي الهلال، أن موضوع التجديد لعمر عبدالرحمن ” عموري ” وعودة عمر خربين، سيتم النقاش فيها واتخاذ القرار المناسب لها في الوقت المناسب.

وقال الأمير محمد، إن ” موضوع التجديد لعموري وعودة خربين واستمرار بعض اللاعبين المحترفين من عدمه، وفيما يتعلق بلاعبين المحترفين الحاليين أو عموري وخريبين، جميع هذه النقاط سيتم نقاشها واتخاذ القرار فيها في الوقت المناسب بالتشاور مع المدير الفني للفريق، فهو صاحب القرار الأول والأخير باحتياجاته الفنية ” .

وعن احتجاج الهلال، أضاف : ” واثقين بإذن الله في موقفنا ولا نستطيع الخوض حالياً في تفاصيل الاحتجاج نظراً لأن القضيه منظوره حالياً ” .