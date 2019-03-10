الأمير محمد بن فيصل: ندرس الاستعانة بأحد أفضل روابط الأندية في العالم.. ونتحمل التأخير

نواف السالم(صدى):

تحدث الأمير محمد بن فيصل، رئيس نادي الهلال، عن موضوع المدرج الهلالي، قائلًا : ” بصراحه وكل وضوح من بداية حضورنا كنت حريص على هذا الموضوع وخاصة موضوع الرابطة ” .

وأضاف : ” وكانت هناك فكرة الاستعانة برابطة تعتبر من أفضل عشر روابط الأندية في العالم للاستفادة من خبراتهم والاستفاده منهم، ولكن التأخير نتحمله وبدأنا الآن تفعيله ” .

وتابع : ” وأنا أكثر حرصاً على هذا الموضوع، وبإذن الله تشاهدوا قريباً طرق تشجيع مبتكرة تواكب المرحلة الحالية وتليق بالهلال وملعبه وجماهيره ” .

واستطرد : ” أما بالنسبة للتيفو كان التركيز أكبر على الالتزامات الأساسية للنادي من تعاقدات ورواتب شهرية، ومع طريقة التشجيع الجديدة سيتكفل النادي بها ” .

وتابع : ” ولا غنى لنا عن دعم أعضاء الشرف وكما شاهدنا في الفترة الأخيرة مساهمتهم وكان للدكتور حمود الهديب مساهمات فعالة، وستجدوا في القادم الافضل ” .