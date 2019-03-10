بالفيديو.. المحامي علي عباس: تسجيل ناصر الشمراني في الاتحاد غير قانوني

نواف السالم(صدى):

أوضح المحامي الرياضي الدولي علي عباس، أن اللائحة تنص على أنه يمكن التسجيل اللاعب خارج فترة التسجيل في حالة واحدة فقط وهي دوري الهواة، وليس دوري المحترفين.

وأشار في مداخلة هاتفية له ببرنامج ” الديوانية ” ، إلى أن كل اتحاد كرة قدم ملزم أن يرسل للفيفا قبل بداية الموسم فترة الانتقالات الشتوية لديه ولا يحق له تغيير موعدها.

وأفاد بأن احتجاج الأندية على هذه الأمور هو ” احتجاج صحيح ” ، مضيفًا ” تقريبًا كل الأندية في المملكة تسجل اللاعبين خارج فترة التسجيل وكأنه دوري هواة ” .

وأضاف : ” يمكن لـ اللاعب المشاركة الآسيوية إذا تم تسجيله في فترة التسجيل، أما إذا تم تسجيله خارج فترة التسجيل فليس قانوني أن يشارك في المباريات ” ، في إشارة إلى تسجيل ناصر الشمراني في نادي الاتحاد.