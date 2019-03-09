للمرة الثالثة.. مساعدة ميجان ميركل تغادر دون إبداء أسباب

لندن(صدى):

يبدو أن دوقة ساسيكس ميجان ميركل غير محظوظة مع مساعديها، وذلك بعد مغادرة المساعدة الشخصية لها، قصر كنسينغتون عند انتقال ماركل والأمير هاري للسكن في قصر ” فروغمور كوتدج ” .

يذكر أنه قد استقال عدد من موظفي الدوقة من القصر في الأشهر الأخيرة، فيما أشارت صحيفة ” ديلي ميل ” أن إيمي بيكيريل قد غادرت القصر، دون إبداء السبب وراء ذلك.

وأشار مصدر داخل القصر إلى ” أنه لأمر محزن للغاية بالنسبة لزملائها لأنها عضو يتمتع بشعبية كبيرة من الموظفين ” . ، مضيفًا: ” لقد وافقت على البقاء لمساعدتهم في ولادة الطفل وتنظيم أسرتهم الجديدة، ولكنها ستُغادر بعد ذلك ” ، فيما وصف أحد المصادر مغادرتها للقصر بأنها ” صدمة حقيقية ” .

وتأتي مغادرة بيكيريل في أعقاب استقالة ” ميليسا توابتي ” بعد ستة أشهر فقط من زفاف الأمير هاري وميغان في مايو من العام الماضي، كما استقالت الحارسة الشخصي لميغان في يناير ما أثار شائعات بأن ميغان ” يصعب العمل معها ” .