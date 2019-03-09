للمرة الثالثة.. مساعدة ميجان ميركل تغادر دون إبداء أسباب
يبدو أن دوقة ساسيكس ميجان ميركل غير محظوظة مع مساعديها، وذلك بعد مغادرة المساعدة الشخصية لها، قصر كنسينغتون عند انتقال ماركل والأمير هاري للسكن في قصر ” فروغمور كوتدج ” .
يذكر أنه قد استقال عدد من موظفي الدوقة من القصر في الأشهر الأخيرة، فيما أشارت صحيفة ” ديلي ميل ” أن إيمي بيكيريل قد غادرت القصر، دون إبداء السبب وراء ذلك.
وأشار مصدر داخل القصر إلى ” أنه لأمر محزن للغاية بالنسبة لزملائها لأنها عضو يتمتع بشعبية كبيرة من الموظفين ” . ، مضيفًا: ” لقد وافقت على البقاء لمساعدتهم في ولادة الطفل وتنظيم أسرتهم الجديدة، ولكنها ستُغادر بعد ذلك ” ، فيما وصف أحد المصادر مغادرتها للقصر بأنها ” صدمة حقيقية ” .
وتأتي مغادرة بيكيريل في أعقاب استقالة ” ميليسا توابتي ” بعد ستة أشهر فقط من زفاف الأمير هاري وميغان في مايو من العام الماضي، كما استقالت الحارسة الشخصي لميغان في يناير ما أثار شائعات بأن ميغان ” يصعب العمل معها ” .
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