تجنبي تناول السكر لحماية بشرتك

أميرة خالد(صدى):

تتناول الكثير من السيدات والفتيات ، الحلويات بعد وجبة طعام دسمة دون معرفة الأضرار التي يسببها السكر للبشرة.

لذا، وقبل أن تتناولي السكريات، عليك أن تفكري أولاً إذا كنت ترغبين بالحفاظ على صحة ونضارة بشرتك، إذ يؤدي السكر إلى:

1- زيادة الالتهابات: عند تناول السكريات، ينتج الجسم الأنسولين، ما يؤدي إلى زيادة الالتهابات وتحول لون الجلد إلى الأحمر.

2- ظهور حب الشباب: يؤدي تناول الكثير من السكريات إلى ظهور حب الشباب، أولاً عن طريق زيادة التهابات الجلد، وثانياً عبر قمع خلايا الدم البيضاء في الجسم التي تحارب العدوى.

3- يهاجم الكولاجين: تترابط السكريات داخل الجسم ببروتين الكولاجين، وهذه العملية تؤدي إلى إنشاء منتجات نهائية متقدمة للجلوكاتيون والتي تهاجم الكولاجين في الجسم وبالتالي قدرة البشرة على مقاومة التجاعيد وعلامات الشيخوخة.

4- زيادة الحساسية: إذا كنت تعاني من الحساسية، يمكن أن يزيد السكر من نوباتها بين الحين والآخر.

5- احمرار الجلد: حذر خبراء الأمراض الجلدية في جميع أنحاء العالم من “وجه السكر” الذي يسببه تناول الكثير من السكريات.