برشلونة يعزز صدارته لليجا.. وأتلتيكو يواصل مطاردته

ماجد محمد(صدى):

انفرد برشلونة الإسباني بصدارة الليجا، بعدما أمطر شباك ضيفه رايو فاليكانو بنتيجة 3-1، على ملعب ” الكامب نو ” ، في إطار الجولة الـ27 لمنافسات الدوري الإسباني.

تقدم الضيوف عن طريق راؤول طوماس في الدقيقة 24، قبل أن يدرك جيرارد بيكيه التعادل في الدقيقة 38.

وفي الشوط الثاني، أسفر ضغط البارسا عن الهدف الثاني عن طريق الأرجنتيني ليونيل ميسي، من ركلة جزاء، في الدقيقة 51، قبل أن يختتم الأوروجواياني لويس سواريز الثلاثية، في الدقيقة 82 من عمر اللقاء.

وعزز برشلونة انفراده بالليجا بعدما وصل رصيده إلى 63 نقطة.

وفي الجولة ذاتها، واصل أتلتيكو مدريد مطارته لبرشلونة، بعدما تغلب على ضيفه ليجانيس 1-0.

وأحرز سال نيغويز هدف الأتليتي الوحيد، في الدقيقة 50، بعدما أهدر ركلة الجزاء، لتصل إليه مرة آخرى، ويكملها إلى داخل الشباك.

ووصل رصيد أتلتيكو مدريد للنقطة 56 في المركز الثاني.

وفي مباريات الجولة ذاتها، تعادل ديبورتيفو ألافيس مع ضيفه إيبار 1-1.