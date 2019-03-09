سما المصري: لست متأكدة من عذريتي

القاهرة(صدى):

سخرت الفنانة سما المصري، من سؤال وجَّهه لها أحد المتابعين عن عذريتها، بالقول ” مش متأكدة من الموضوع ده ” .

ونشرت ” المصري ” ، السؤال على صفحتها في ”إ نستجرام “ ، معلقة: ” أنا قليلة أدب أوي.. هو في كده.. طب دا سؤال؟، الغريبة إجابتي على السؤال “ .

وأضافت: ” حد يطلبلي العباسية ويحجزني هناك بس على حسابه مش هاتجنن وكمان هادفع فلوس علاج جناني، إنتي فين يا حكومة عالجيني على حسابك يا حكومة “ .

وكانت سما المصري، قد قالت إنها تزوجت بشكل رسمي مرة واحدة ولم تتزوج بعدها؛ بسبب المشاكل الكثيرة بينها وبين طليقها، فيما كشفت أنها تفكر في الزواج مرة ثانية.