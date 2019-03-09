ثلاثية السيتي وسقوط توتنهام تشعل البريميرليج على المربع الذهبي

ماجد محمد(صدى):

يبدو أن الصراع على لقب البريميرليج ما زال مشتعلاً، في المقدمة الأمامية، فالمنافسة بين مانشستر سيتي وليفربول وصلت إلى ذروتها، بينما منحت خسارة توتنهام، الفرصة لمانشستر يونايتد وأرسنال للأنقضاض على المركز الثالث، الذي يحافظ عليه ” السبيرز ” بكل الطرق الممكنة.

” هاتريك رحيم ” سترلينج في شباك واتفورد، منح مانشستر سيتي 3 نقاط غالية، في صراعه على لقب الدوري الإنجليزي، وذلك بعدما فاز بنتيجة 3-1، ليصل للنقطة 74، وبفارق 4 نقاط عن ليفربول الوصيف، والذي تنتظره مباراة هامة أمام بيرنلي، غداً الأحد، على ملعب ” الأنفيلد ” معقل الريدز.

الصراع في البريمرليج لا يشمل السيتي والريدز فقط، فبخسارة توتنهام صاحب المركز الثالث، أمام مضيفه ساوثهامبتون 2-1، بات الطريق مفتوحاً أمام مانشستر يونايتد لاحتلال المركز الثالث، لأول مرة هذا الموسم.

” المان يونايتد ” بقيادة المخضرم سولشاير يقدم أداءاً مميزاً، أعاد لعشاق ” الشياطين الحمر ” ، ذكريات الجيل الذهبي، الذي كان يقاتل على الألقاب المحلية والأوروبية، لذلك ستكون مباراة نارية غداً على ملعب ” الإمارات ” عندما يواجه أرسنال.

مباريات الجولة الـ30 لم تشهد مفاجأت، حيث فاز ليستر سيتي على ضيفه فولهام 3-1، وتغلب نيوكاسل على إيفرتون 3-2، فيما فاز كارديف على وست هام 2-0، بينما خسر هيديرسفيلد تاون أمام ضيفه بورنموث 2-0، وسقط كريستال بالاس أمام برايتون 2-1.