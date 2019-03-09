خلل خطير في ” فيس بوك ماسنجر ” يهدد خصوصيتك

واشنطن(صدى):

اكتشف الباحثون في مؤسسة ” إيمبرفا ” ، أن هناك خلل في نسخة الويب من فيس بوك ماسنجر والتي تتيح لمواقع الويب بالكشف عن الأشخاص الذين كنت تتحدث معهم، وذلك من خلال هجوم تقني يطلق عليه القراصنة اسم ” Cross-Site Frame Leakage ” .

ويبدو أنه تم إصلاح هذا الخلل، لأنه بعدما تم إبلاغ شركة ” فيس بوك ” بهذه المشكلة، قامت الشركة بمحاولة حل تلك المشكلة الخطيرة، وذلك بإنشاء عناصر ” أي فريم ” عشوائية، ولكن بعد المزيد من العمل، قامت شركة الفيسبوك بالقضاء على هذا الخلل بالكامل.

التفسير المقدم تقني إلى حد ما، ولكنه في الأساس يكشف عن خطأ، قد يسمح نظريًا لموقع إلكتروني آخر بالتجسس على محادثاتك.

ولم يعلم أحد ما إذا كان قد تم استغلال تلك الثغرة من قبل بعض القراصنة من عدمها، ولكن الواضح أنه لم يتم الإبلاغ عن هذا الأمر.