أرملة تنتحر بسوس القمح بعد وفاة زوجها

القاهرة(صدى):

قرَّرت أرملة من محافظة الفيوم المصرية، إنهاء حياتها منتحرة بعد تناولها قرص مكافحة سوس القمح، نتيجة مرورها بأزمة نفسية .

وورد بلاغ إلى شرطة المحافظة، يفيد بأن خيرية . ع ( 23 سنة ) أرملة ومقيمة بقرية المقانلة بمركز طامية بالفيوم، تناولت قرص مكافحة تسوس القمح السام للتخلص من حياتها لمرورها بضائقة نفسية، وتوفيت عقب نقلها إلى قسم السموم بمستشفى قصر العيني بالقاهرة.

وأوضح تقرير المستشفى، أن الوفاة حدثت من هبوط حاد فى الدورة الدموية والتنفسية نتيجة تناول مادة سامة، ولا توجد شبهه جنائية فى الوفاة، فيما تم تحرير محضر بالحادث، وأحيل الى النيابة العامة التى تولت التحقيق.