فيديو نادر.. الملك سعود بن عبدالعزيز يصلي إمام في المسجد النبوي
أظهر مقطع فيديو نادر، اليوم السبت، الملك سعود بن عبدالعزيز آل سعود، رحمه الله ، وهو يصلي إماماً في المسجد النبوي الشريف.
وحاز الفيديو على إعجاب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، داعين الله أن للملك سعود يرحمه رحمة واسعه وأن يسكنه الفردوس الاعلى من الجنة.
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 12084 ] نشر منذ 19 دقيقة
الله يرحــــــمه ويجـــــــعل مثـــــــواه الجـــــــنه .
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اللــــــــــهم آمــــــــــــين يارب العــــــــــــالمـــــــــــــين .
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 47394 ] نشر منذ 11 دقيقة
آمين😘