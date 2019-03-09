فيديو نادر.. الملك سعود بن عبدالعزيز يصلي إمام في المسجد النبوي

نايف السالم(صدى):

أظهر مقطع فيديو نادر، اليوم السبت، الملك سعود بن عبدالعزيز آل سعود، رحمه الله ، وهو يصلي إماماً في المسجد النبوي الشريف.

وحاز الفيديو على إعجاب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، داعين الله أن للملك سعود يرحمه رحمة واسعه وأن يسكنه الفردوس الاعلى من الجنة.