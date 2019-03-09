بالصور.. النصر يختتم تدريباته استعدادًا لـ ذوب آهب الإيراني

ماجد محمد(صدى):

أنهى الفريق الأول مساء اليوم السبت، تدريبه الأخير في الرياض قبل المغادرة غدا الأحد، إلى دبي؛ استعدادا للقاء ذوب آهن الايراني مساء الاثنين القادم، ضمن منافسات دوري أبطال آسيا.

التقى مدرب الفريق فيتوريا باللاعبين قبل بداية التدريبات، حيث أوضح لهم برنامج الفريق للمباراة القادمة.

انطلقت تدريبات الفريق اليوم السبت في الصالة الرياضية المغلقة حيث أجري فيتوزريا تدريبات للتقوية.

بدأ مدرب الفريق فيتوريا تدريبات الملعب بالتركيز على الجوانب اللياقية المتنوعة.

اكتفى اللاعبون الذين شاركوا في مباراة الأمس بتمارين استرجاعية توجهوا بعدها لغرف الجاكوزي والساونا.

قسم فيتوريا اللاعبين المجموعتين حيث أجرى لهم تدريبات تكتيكية قبل أن يختتم التدريبات بمناورة كروية على كامل الملعب.

وكان النصر قد خسر أمام الوصل الإماراتي، يوم الاثنين الماضي، بنتيجة هدف دون رد، في مستهل مبارياته الآسيوية.