صورة.. رسالة رومانسية من مدير أعمال هيفاء لها: ضحكتك بتنور الدنيا

بيروت(صدى):

وجَّه مدير أعمال الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، رسالة رومانسية لها بمناسبة عيد ميلادها الذي يوافق غدًا الأحد 10 مارس.

ونشر الوزيري صورةً تجمعه بالنجمة اللبنانية، معلقًا : ” أيام كتير عدت عالصورة دي شوفنا فيها مع بعض كل حاجة منها الحلو ومنها اللي مش حلو ” .

وأضاف: ” وقدرنا نعديه بس بتفضل حاجة واحدة بتهون كل ده.. ضحكتك اللي بتنور الدنيا… كل سنة وإنتي أحلى وأطيب قلب قابلته في حياتي ” .

وانتشرت أنباء عن زواج الثنائي خاصة بعد احتفاله بعيد ميلادها في أحد فنادق القاهرة العام الماضي، ومنذ ذلك الحين ويتكهّن الجمهور حول علاقة حب تجمع الوزيري بهيفاء.

ولم يصدر أيّ تأكيد أو نفي من الطرفين، إلا أن أنهما لا يكفّان عن رومانسيتهما المُعلنة.