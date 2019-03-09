بالصور.. ميريهان حسين تتحدى الخوف من حافة منزل مرتفع وسط القاهرة
خضعت الفنانة المصرية ميريهان حسين، إلى جلسة تصوير جديدة، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الموافق 8 مارس.
وظهرت ميريهان، بإطلالة مثيرة، إذ ارتدت فستانًا طويلًا لونه أصفر، ووقفت على حافة سور بأحد المباني المرتفعة في القاهرة.
وكانت ميريهان قد استأنفت تصوير مشاهدها في مسلسل ” قيد عائلي ” ، مع ميرفت أمين وعزت العلايلي، وذلك بعد خروجها من الحبس لمدة أسبوعين.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 47394 ] نشر منذ 45 دقيقة
ليتها تطيح
وأكون أنا تحتها مباشرة
علشان ألقفها بين ذراعيني
وأضمها بقوة
أسكن رجفة ضلوعها😂😂😂😂😂😂😂😂