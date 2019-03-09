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بالصور.. ميريهان حسين تتحدى الخوف من حافة منزل مرتفع وسط القاهرة

بالصور.. ميريهان حسين تتحدى الخوف من حافة منزل مرتفع وسط القاهرة
القاهرة(صدى):

خضعت الفنانة المصرية ميريهان حسين، إلى جلسة تصوير جديدة، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الموافق 8 مارس.

وظهرت ميريهان، بإطلالة مثيرة، إذ ارتدت فستانًا طويلًا لونه أصفر، ووقفت على حافة سور بأحد المباني المرتفعة في القاهرة.

وكانت ميريهان قد استأنفت تصوير مشاهدها في مسلسل ” قيد عائلي ” ، مع ميرفت أمين وعزت العلايلي، وذلك بعد خروجها من الحبس لمدة أسبوعين.


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