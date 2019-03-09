مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الحدود الشمالية يحتفل بزواج نجله ” راشد “

سلطان الهوير(صدى):

احتفل مساء يوم الجمعه الموافق 1 / 7 / 1440 مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الحدود الشمالية الاستاذ / عبدالله ولمان العازمي بزواج ابنه “راشد” بقاعة الفرسان بالقريات وسط حضور عدد من المسئولين و الشيوخ ورجال الأعمال ومديري الادارات

‎وعبر الاستاذ العازمي عن عميق فرحه وسروره بهذا اليوم وتقدم بالشكر الجزيل لكل من لبى دعوته وشاركه الفرحه .

‎“ صحيفة صدى ” تتقدم بأطيب التهاني القلبية وأجمل التبريكات للعروسين سائلين من الله عز وجل أن يبارك لهما و يبارك عليهما ويجمع بينهما بالخير وتتمنى لهما حياة سعيده و ندعو الله أن يرزقهما الذريه الصالحه .