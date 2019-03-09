  • السبت 9

    مارس

  1. الرئيسية
  2. أخبار المجتمع
  3. مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الحدود الشمالية يحتفل بزواج نجله ” راشد “

مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الحدود الشمالية يحتفل بزواج نجله ” راشد “

مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الحدود الشمالية يحتفل بزواج نجله ” راشد “
سلطان الهوير(صدى):

احتفل مساء يوم الجمعه الموافق 1 / 7 / 1440 مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الحدود الشمالية الاستاذ / عبدالله ولمان العازمي بزواج ابنه “راشد” بقاعة الفرسان بالقريات وسط حضور عدد من المسئولين و الشيوخ ورجال الأعمال ومديري الادارات
‎وعبر الاستاذ العازمي عن عميق فرحه وسروره بهذا اليوم وتقدم بالشكر الجزيل لكل من لبى دعوته وشاركه الفرحه .
‎“ صحيفة صدى ” تتقدم بأطيب التهاني القلبية وأجمل التبريكات للعروسين سائلين من الله عز وجل أن يبارك لهما و يبارك عليهما ويجمع بينهما بالخير وتتمنى لهما حياة سعيده و ندعو الله أن يرزقهما الذريه الصالحه .


تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *