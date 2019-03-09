بالصور.. الهلال يبدأ استعداداته لمواجهة الدحيل

نواف السالم(صدى):

انطلقت تدريبات الهلال اليوم السبت استعداداً لمواجهة الفريق لضيفه الدحيل القطري في الجولة الثانية لدور مجموعات كأس آسيا 2019.

ومنح الكرواتي زوران ماميتش مدرب فريق الهلال الأول لكرة القدم، الإسباني ألبرتو بوتيا لاعب الفريق، إجازة لمدة يومين عن تدريبات الفريق.

وشهدت التدريبات عودة ياسر الشهراني لاعب الفريق، بعد الراحة التي منحها له الجهاز الفني لمدة يومين، كما شارك نواف العابد في إجزاء من التدريب، وفقاً للبرنامج التاهيلي المُعد له.