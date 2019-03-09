الربدي: التسجيل خارج فترات التسجيل لا يقبل.. واحتجاج الهلال صحيح

ماجد محمد(صدى):

أيَّد الأستاذ إبراهيم الربدي العضو السابق في اتحاد كرة القدم، بأن موقف نادي الهلال بشأن الاحتجاج على مشاركة محمد القرني لاعب الوحدة، في المباراة بين الفريقين أمس الجمعة.

وقال ” الربدي ” : ” وفق نصوص الأنظمة واللوائح لتسجيل اللاعبين بالدوريات المحترفة لا يتم أو يقبل تسجيل اللاعب ضمن قائمة أحد الأندية المحترفة إلا خلال فترتي التسجيل فقط حتي لوكان هاويا التسجيل خارج فترات التسجيل لايقبل إلا في الدوريات التي يشارك بها الهواة فقط المواد 29 الاحتراف 6-4 فيفا ” .

من جانبه، ردَّ الإعلامي الرياضي خلف ملفي، قائلًا: ” الأستاذ إبراهيم الربدي عضو سابق في اتحاد القدم وخبير إداري وعمل في عدة لجان، وفي تعديل اللوائح، وهو هنا يؤيد موقف الهلال، لكن يبقى القرار لدى لجنة الانضباط التي قد يكون تفسيرها مخالفا ” .

وكانت إدارة الهلال قد رفعت احتجاجًا على مشاركة لاعب الوحدة محمد القرني في المباراة التي جمعتهما مساء أمس، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

جاء احتجاج الهلال، على إشراك القرني في المباراة كونه لاعب هاوي وتم تسجيله خارج فترة التسجيل، فيما تشير اللوائج إلى أنه يجب مُضي ٣٠ يوماً، حتى يستطيع اللاعب المشاركة في المباريات بشكل رسمي وقانوني.