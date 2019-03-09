بـ ” صورة ” .. ” ريهام حجاج ” توضح حقيقة انفصالها عن زوجها
أوضحت الفنانة المصرية ريهام حجاج، حقيقة انفصالها عن زوجها رجل الأعمال محمد حلاوة، في أعقاب حذف صوره من صفحتها الشخصية في ” إنستجرام ” .
ونفت ريهام تلك الأنباء، عن طريق نشرها صورة جديدة لها مع زوجها حلاوة، في الوقت الذي أغلقت فيه خاصية التعليقات.
وقالت ريهام تعليقًا على الشائعات : ” إنستجرام يقوم بعملية تحديث للصور من حين لآخر، ويبدو أنه قام بحذف مجموعة من صوري الشخصية، ليس فقط صور زوجي ” مؤكدة أن علاقتها بحلاوة جيدة ولا توجد بينهما أي خلافات.
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