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بـ ” صورة ” .. ” ريهام حجاج ” توضح حقيقة انفصالها عن زوجها

بـ ” صورة ” .. ” ريهام حجاج ” توضح حقيقة انفصالها عن زوجها
القاهرة(صدى):

أوضحت الفنانة المصرية ريهام حجاج، حقيقة انفصالها عن زوجها رجل الأعمال محمد حلاوة، في أعقاب حذف صوره من صفحتها الشخصية في ” إنستجرام ” .

ونفت ريهام تلك الأنباء، عن طريق نشرها صورة جديدة لها مع زوجها حلاوة، في الوقت الذي أغلقت فيه خاصية التعليقات.

وقالت ريهام تعليقًا على الشائعات : ” إنستجرام يقوم بعملية تحديث للصور من حين لآخر، ويبدو أنه قام بحذف مجموعة من صوري الشخصية، ليس فقط صور زوجي ” مؤكدة أن علاقتها بحلاوة جيدة ولا توجد بينهما أي خلافات.


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