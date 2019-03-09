الرياض(صدى):

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، التقرير اليومي عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الأحد على المملكة.

ويستمر نشاط الرياح السطحية الشمالية الشرقية خلال النهار مثيرة للأتربة والغبار وتحد من مدى الرؤية الأفقية على ” مكة المكرمة، المدينة المنورة، الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية، الأجزاء الجنوبية من الرياض، نجران، الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية ” .

وسماء غائمة جزئيًا على جنوب المملكة، تتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات عسير، جازان، الباحة.