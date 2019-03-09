بالفيديو.. فتاة تسرق حقيبة إحدى المصليات داخل مسجد

القاهرة(صدى):

أظهر مقطع فيديو، لحظة قيام فتاتين بسرقة أحد مساجد محافظة الإسكندرية المصرية، الأمر الذي أثار موجة غضب عارمة في مصر.

من جانبها، صرَّحت ماجي سمير، مكتشفة واقعة السرقة، بأنها حصلت على الفيديو من أحد أقاربها العامل بالمسجد، ولم تكن تهدف للتشهير بالفتاتين اللاتي سرقن السيدة المسنة ولكن كان الهدف ” تنبيه المواطنين ” .

وبيَّنت أن أجهزة الأمن لم تقبض على الفتاتين حتى الآن، مضيفة: ” أنا مش متخيلة اللي حصل من البنتين داخل المسجد وبيسرقوا ” .