أحمد الشمراني: ثقافة الفوز عند الهلاليين ” ميزة أجيال “

نواف السالم(صدى):

أشاد الناقد الرياضي أحمد الشمراني، بثقافة الفوز التي يتميز بها نادي الهلال وجماهيره، بعد غضب الهلاليين من تعادلهم أمام الوحدة.

وأكد ” الشمراني ” ، أنه يجب تعميم هذه الثقافة على كل الفرق، مشيرًا إلى أنها ميزة أجيال منذ أن نشأ نادي الهلال، وليس الأمر مقتصر على جيل واحد يحضر لمرحلة ويغيب.

وقال ” الشمراني ” : ” غاضبون من التعادل فـ ( كيف لو خسروا) هذا لايحدث إلا في الهلال واعتبرها ثقافة يجب أن تعمم على كل الفرق مع إن تعميمها صعب لأنها ميزة أجيال وليس جيل يحضر لـ ( مرحلة ويغيب) ” .

وتعادل الهلال، أمس الجمعة، أمام نادي الوحدة، بهدف لكل منهما، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.