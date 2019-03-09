بسبب الفساد الاقتصادي.. احتجاجات لموظفي مستشفى إيرانية (فيديو)

طلال الضوي(صدى):

قام موظفو مستشفى ” باريسان “ ، أحد أهم المستشفيات الإيرانية بالعاصمة طهران، اليوم السبت، باحتجاجات ضد الحكومة ووزارة الصحة بسبب عدم دفع رواتبهم مع قرب نهاية العام الإيراني.

ورفع الموظفون المحتجون شعارات منها ” نحن نحتج لأننا بحاجة إلى الرواتب “ ، بحسب ماذكرته قناة ” صوت الشعب ” .

والجدير بالذكر أن المظاهرات الاحتجاجية زادت خلال العام الماضي لمختلف الشرائح الإيرانية من بينها العمال والمعلمون وأساتذة الجامعات والأطباء، حيث تواجه الحكومة الإيرانية، أزمة اقتصادية خانقة جراء العقوبات الأمريكية وحجم الفساد.