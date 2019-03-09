الفيحاء يرفع احتجاجاً رسمياً على نادي الاتحاد

ماجد محمد(صدى):

قررت إدارة نادي الفيحاء، اليوم السبت، رفع احتجاجاً رسمياً على نادي الاتحاد بحجة عدم أهلية مشاركة ناصر الشمراني في لقاء الفريقين أمس.

ويذكر أن الاتحاد فاز على ضيفه الفيحاء، بهدفين دون رد، على ملعب ” مدينة الملك عبدالله الرياضية ” ، في إطار منافسات الجولة الـ23، من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

ورفع الاتحاد رصيده للنقطة 19 ليقفز للمركز الـ13، فيما تجمد رصيد الفيحاء عند 19 نقطة ليتراجع للمركز الـ14.

ويكافح كلا الفريقين على تجنب الهبوط، والتقدم أكثر إلى منتصف جدول ترتيب الدوري.