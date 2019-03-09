3 وصفات طبيعية واقتصادية تخلصك نهائيا من الشعر الزائد

أميرة خالد(صدى):

أوضحت خبيرة التجميل الهندية ارميشا ، أنه من المشكلات المزعجة التي تواجهها كل امرأة، ذلك الشعر الزائد الذي يجب عليها التخلص منه بطريقة دورية، ودون توقف، والذي أصبحت تتخلص منه الكثيرات بالليزر، لضمان عدم عودته من جديد، إلا أنه حتى هذه الوسيلة لا تعد نهائية كما يظن البعض، إلى جانب أنها مكلفة.

وتؤكد ارميشا ، أنه يمكن التخلص نهائيا من الشعر الزائد، وبدون تكاليف، وذلك من خلال الانتظام في عمل بعض الوصفات الطبيعية، والتي تقلل تدريجيا ظهور الشعر، حتى يختفي نهائيا .

ومن هذه الوصفات الطبيعية :

– الشعير وعصير الليمون

تحتاجين إلى عمل عجينة باستخدام ملعقة صغيرة من مسحوق الشعير، وملعقة صغيرة من عصير الليمون وملعقة صغيرة من الحليب.

تخلط المكونات جيدا، وتوضع على وجهك واتركيه لمدة 15 دقائق، ثم يغسل بالماء الفاتر.

– دقيق الشوفان

يحتوي دقيق الشوفان على مواد مضادة للأكسدة تساعد على تقليل نمو الشعر، كما تحمي البشرة من الأشعة فوق البنفسجية.

اصنعي عجينة باستخدام دقيق الشوفان والعسل وعصير الليمون، وضعي هذا الماسك على وجهك ويغسل بعد 15 دقيقة.

– البرتقال والليمون

البرتقال وقشر الليمون يساعد على تبييض الشعر بشكل طبيعي، ويجعله غير ظاهر، كما أنه تقلل كثافته، خلال بضعة أيام.

اصنعي مزيج من البرتقال والليمون، مع إضافة الشوفان وزيت الزيتون وماء الورد، وينبغي أن تكون هذه المكونات بكميات متساوية، وتخلط جيدا وتوضع على وجهك، ثم اغسلي وجهك بعد 10 دقائق، وهذا يساعد على تقليل نمو الشعر بشكل فعال.