بالصور.. كيا تكشف عن نموذج اختباري كهربائي يستعرض مستقبل سياراتها

أميرة خالد(صدى):

كشفت كيا خلال فعاليات معرض جنيف للسيارات 2019 عن نموذج اختباري جديد باسم Imagine by Kia.

يتميز الطراز الاختباري الجديد بشكله المميز، حيث أنها لا تأتي بهيئة سيدان أو SUV أو حتى كروس أوفر، فهي قادمة لتمثل مظهر وسيط بين الثلاثة أشكال للسيارات، وهو ما تنجح به بالفعل.

تأتي الواجهة الأمامية مع مصابيح أمامية على هيئة شرائط أفقية مضيئة يحيط بها أضواء نهارية ومصد سفلي مميز يوجد أدناه جزء من الهيكل يحمل شكل تموجات جذابة ومستقبلية، في حين تحمل الجوانب شارات انعطاف مع تأثير كرومي خاص من الفضة و6 طبقات يدوية من الطلاء، بجانب شارات انعطاف مخبأة بالخلف واثنين من المصابيح الخلفية الأفقية التي تحاكي الأمامية، إضافة لعجلات 22 إنش بإطارات جوديير خاصة.

هذا وبعيداً عن الخارجية الجريئة، سنجد أن المقصورة تعيد تعرف معنى النماذج المستقبلية عبر 21 شاشة عالية الدقة مثبتة بشكل منحني أعلى لوحة القيادة مما يصنع تأثير فريد، وهو ما تقول كيا أنها تقدمه للسخرية من صيحة زيادة حجم الشاشات داخل السيارات الحديثة.

هذا وفيما عدا ذلك، تضم المقصورة أيضاً مقود مميز مع مقاعد مزخرفة بالحرير، في حين ينطوي تصميم الداخلية على توفير مساحة واسعة لكافة الركاب بشكل مستقبلي للغاية، على أن تستند السيارة النموذجية على منصة كهربائية بالكامل.