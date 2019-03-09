الخارجية الأردنية: نتحقق من صحة خبر اختطاف فتاة أردنية بالكويت

عمان(صدى):

أعلنت وزارة الخارجية الأردنية، اليوم السبت، أن السفارة الأردنية بالكويت تتواصل مع المركز الأهلي الكويتي والسلطات المختصة للوقوف على صحة اختطاف فتاة أردنية من سيارة والدها.

وكان وافدًا أردنيًا بالكويت، قد تقدم ببلاغ إلى مركز أمن ” الفنطاس “ ، يفيد باختطاف ابنته البالغة من العمر 16 عامًا من داخل سيارته، في حين باشرت الأجهزة الأمنية، بالتحقيق والبحث والتحري عن عملية الخطف، بعد تسجيل قضية جناية الخطف من قبل الأب بشكل رسمي.

وذكر الأب في البلاغ أنه ” أثناء وجوده بالقرب من سوق المهبولة، أوقف سيارته وترجل منها قاصدًا أداء صلاة الجمعة في أحد المساجد القريبة، تاركًا خلفه زوجته وبناته الثلاث “ .

وأشار إلى أنه ” لدى عودته من الصلاة إلى السيارة، لم يجد زوجته وبناته الثلاث، لكن بعد قليل عادت الزوجة ومعها ابنتين فقط، وعند سؤالها عن البنت الثالثة، قالت إنها توجهت للتسوق، وإن البنت الثالثة بقيت داخل السيارة “ .