رئيس أوكرانيا يستعد للهروب خارج البلاد

كييف(صدى):

اتهم وزير الاقتصاد الأوكراني السابق، فلاديمير لانوفوي، رئيس البلاد الحالي بترو بوروشينكو، بأنه يعتزم الفرار إلى الخارج بعد الانتخابات.

وقال الوزير السابق في مقال له: ” أدرك بوروشينكو أنه لا يستطيع الفوز في الانتخابات الرئاسية القادمة، وأنه سيتعين عليه بعد ذلك الإجابة عن حالة الجيش الفظيعة والفساد الذي يعم البلاد ” .

وأضاف: ” يوجد في أوكرانيا أكثر من مائة مؤسسة عسكرية رفيعة المستوى قادرة على إنتاج الدبابات والطائرات والصواريخ والغواصات والسفن السطحية وناقلات الأفراد المدرعة ومركبات القتال المشاة ، إلخ. لكن الأموال من الميزانية لا تذهب إليها، بل إلى الشركات التي أبرمت السلطات العليا العقود معها ” .

وأشار الوزير الأوكراني السابق، إلى أن ” هذه الظروف تشكل صورة غير جذابة عن حالة الجيش، الذي لا يزال ضعيفا، وهي مهينة أخلاقيا له، لأنه لم يتم توفير الوسائل التقنية والعسكرية له بالشكل وبالقدر اللازمين.

وتحدث في المقال عن نداءات المرشحة الرئاسية، رئيسة وزراء أوكرانيا السابقة، يوليا تيموشينكو، عن ضرورة عزل بوروشينكو، الذي قال لانوفوي عنه إنه يقوم بكل ما يلزم لخلق دخل هائل لنفسه، و” الموت والفقر ” للبلاد فقط.

واختتم بأن ” الرئيس سيهرب من البلاد، لأنه يدرك أنه لن يفوز في الانتخابات، مضيفًا : ” على الرئيس الحالي بوروشينكو أن يتحمل تبعات إيصال الجيش إلى حالته المزرية، وتبعات الفساد الذي يكلف دما، ومسؤولية انتهاك الحق في التصويت، وبالتالي انتهاك دستور الدولة ” .