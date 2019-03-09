بعدما طعنها بسلاح أبيض.. شخص يضرم النار بنفسه لشكه في سلوك ابنته 

القاهرة(صدى):

أقدم مصري على طعن ابنته بسلاح أبيض لشكه في سلوكها، ثم أضرم النار في نفسه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

واتضح للتحريات أن الجثة هي لعامل توجد خلافات بينه وبين ابنته بسبب شكه في سلوكها، ونشبت بينهما مشادة كلامية أثناء معاتبتها لعلاقتها بأحد الشباب، حيث تطورت إلى مشاجرة.

وسدد الأب المنتحر 5 طعنات إلى ابنته، التي أسرعت إلى الشارع مستغيثة بالأهالي لإنقاذها.

وأبان شهود عيان أنهم لاحظوا تصاعد أدخنة كثيفة من داخل الشقة محل سكنها، فأسرعوا على الفور إلى الشقة، فوجدوا أن الأب أشعل النار في نفسه، فيما كانت ابنته تنازع الموت؛ بسبب الطعنات التي وجهت إليها.