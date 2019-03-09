أحمد إبراهيم عن فارق السن بينه وأنغام: 11 سنة فقط
واجه الموزع الموسيقي المصري، أحمد إبراهيم، هجومًا كبيرًا بعد زواجه من الفنانة المصرية أنغام وتركه لزوجته الأولى.
وهاجم الكثيرون أحمد إبراهيم متهمين إياه بإهماله لأولاده من زوجته الأولى؛ ليرد على ذلك بنشره صورة تجمعه مع ابنيه، قائلًا: أغلى هدية من ربنا.. عيسى ومالك ” .
وانتقد بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي زواج ” إبراهيم ” من أنغام بسبب فارق العمر الكبير بينهما ليقول أحدهما أنه 14 عامًا؛ فيصحح أحمد إبراهيم ذلك: ” 11 سنة بس.. وولادي في حضني ” ؛ ليعود ويحذف التعليق بعد الهجوم عليه من جديد لكونه قد يحرج النجمة المصرية.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 47355 ] نشر منذ 48 دقيقة
سبحان الله الناس
ماتخلي أحد بحاله
يصحون من عز نومهم ويتركون اهلهم والسرير
وينسى مشاكله
ويطارد ورى مشاكل الناس
فعلآ عالم غريبة🤔
محمد[ عدد التعليقات: 277 ] نشر منذ 37 دقيقة
صح يالقرني بس ناس زي هذا اللي فوق يستاهل والله.
kkkk[ عدد التعليقات: 176 ] نشر منذ 35 دقيقة
أنغام زوجة تحت الطلب .
عبدالله[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 32 دقيقة
تماما كما تفعل انت