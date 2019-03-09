أحمد إبراهيم عن فارق السن بينه وأنغام: 11 سنة فقط

القاهرة(صدى):

واجه الموزع الموسيقي المصري، أحمد إبراهيم، هجومًا كبيرًا بعد زواجه من الفنانة المصرية أنغام وتركه لزوجته الأولى.

وهاجم الكثيرون أحمد إبراهيم متهمين إياه بإهماله لأولاده من زوجته الأولى؛ ليرد على ذلك بنشره صورة تجمعه مع ابنيه، قائلًا: أغلى هدية من ربنا.. عيسى ومالك ” .

وانتقد بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي زواج ” إبراهيم ” من أنغام بسبب فارق العمر الكبير بينهما ليقول أحدهما أنه 14 عامًا؛ فيصحح أحمد إبراهيم ذلك: ” 11 سنة بس.. وولادي في حضني ” ؛ ليعود ويحذف التعليق بعد الهجوم عليه من جديد لكونه قد يحرج النجمة المصرية.