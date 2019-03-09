بالفيديو.. فارس عوض يتهكم على حمدالله: سقوط بأثر رجعي

طلال الغامدي(صدى):

تهكم المعلق الإماراتي فارس عوض، أثناء تعليقه لمباراة النصر والاتفاق ضمن مواجهات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، مساء أمس الجمعة، على سقوط اللاعب المغربي عبد الرزاق حمدالله، لاعب النصر.

وقال فارس عوض متهكما، أثناء إعادة لقطة لسقوط مهاجم النصر المغربي عبدالرزاق حمدالله، أنه: ” سقوط بأثر رجعي شوية ” .

وشهدت مباراة النصر والاتفاق، العديد من الاحتجاجات من لاعبي الفريقين على القرارات التحكيمية؛ فيما أثار هدف حمدالله في الدقيقة 97 الجدل بين الجماهير وخبراء التحكيم؛ الذين أكدوا عدم صحته.