مطالبات بإقالة خليل جلال على خلفية لقاء النصر والاتفاق

ماجد محمد(صدى):

اتفق خبراء التحكيم في المملكة، وهم محمد فودة، وعبدالرحمن الزيد، ومعجب الدوسري، وعبدالله القحطاني، وممدوح المرداسي، على عدم صحة هدف اللاعب المغربي، لاعب النصر، عبد الرزاق حمدالله في الاتفاق، في المباراة التي جمعت الفريقين أمس الجمعة، ضمن مواجهات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأكد الخبراء، أن هدف حمدالله غير صحيح لإنه جاء في الدقيقة ٩٧ بعد نهاية الوقت بدل الضائع المحتسب، وكذلك لارتقائه على أكتاف مدافع الاتفاق عبدالله الحافظ؛ مما يعد غير قانونيًا، لافتين إلى عدم صحة هدف النصر الثالث، فضلًا عن طرد فهد الجميعة.

ومن جانبها، رفعت إدارة الاتفاق احتجاجا رسميا لاتحاد كرة القدم على أخطاء الحكام بعد خسارة الفريق أمام النصر بثلاثة أهداف مقابل هدف، كما طالبت بإسناد حكام أجانب لجميع مباريات الفريق المقبلة في البطولة.

وفي السياق نفسه، شنت جماهير المملكة غضبها على رئيس لجنة الحكام خليل جلال، بعد أن ظهر حكم مباراة الاتفاق والنصر مهزوزا وقام بطرد لاعبي الاتفاق، الأوروغوياني برايان أليمان والمصري حسين السيد؛ ليواجه بعدها خليل جلال مطالبات قوية بإقالته من منصبه لعدم كفاءته، بحسب الكثير من الجماهير الذين دشنوا وسمًا على ” تويتر ” بعنوان: ” نطالب بإقالة خليل جلال ” .

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