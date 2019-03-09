باكستان تبقي مجالها الجوي مغلقا أمام الرحلات الدولية العابرة

إسلام آباد(صدى):

أعلنت هيئة الطيران المدني الباكستانية اليوم عن بقاء المجال الجوي للبلاد مغلقا أمام جميع الرحلات الدولية العابرة من الشرق إلى الغرب والعكس حتى يوم الاثنين المقبل.

وقالت الهيئة في بيان : إنه تم تأجيل فتح المجال الجوي الباكستاني أمام الرحلات الدولية العابرة للأجواء الباكستانية حتى الساعة الثالثة من مساء يوم الاثنين المقبل، مع السماح لبعض الرحلات المارة بين شمال وجنوب المجال الجوي بالتحليق فوق بعض المناطق ، موضحة أنه تم تأجل فتح مطارات سيالكوت ورحيم يار خان وسكردو القريبة من الحدود مع الهند .

مما يذكر أن باكستان كانت قد أغلقت مجالها الجوي الأسبوع الماضي أثر توتر للعلاقات مع الهند .