حظر الإعلان عن الحليب الصناعي وفرض شروط صارمة لتداوله بالأسواق

نايف السالم(صدى):

أقرت وزارة الصحة التعديلات الجديد للائحة التنفيذية لنظام بدائل حليب الأم ، وذلك بهدف حماية الرضاعة الطبيعية وضمان الإستعمال الصحيح للحليب الصناعي .

وقررت الوزارة حظر الإعلان عن بدائل حليب الأم عبر وسائل الإعلام أو مؤسسات الرعاية الصحية أو قبول تلك المؤسسات أي عينات مجانية أو مخفضة التكايف .

كما قررت الوزارة إستحداث وظيفة جديدة لتقديم مشورة الرضاعة بالتنسيق مع برنامج تشجيع الرضاعة الطبيعية لتقديم التوعية والمشورة للأمهات .

واشترطت الوزارة على الشركات المنتجة وضع بطاقة واضحة على كل عبوة تفيد بتميز الرضاعة الطبيعية ويسبقها عبارة ” ملحوظة مهمة ” ، مع حظر إستخدام أي صور للأطفال .

وفرضت الوزارة على جميع المواد الإعلامية الخاصة بالحليب الصناعي ذكر فوائد الرضاعة الطبيعية ومخاطر البدائل الأخرى إجتماعياً وصحياً ونفسياً .

وأكدت الوزارة أن أي مخالف للضوابط السابقة من الشركات أو مؤسسات الرعاية الصحية الخاصة أو أحد منسوبيها ، سيتعرض للمعاقبة القانونية بغرامة مالية تتراوح بين 5 إلى 150 ألف ريال ، وإغلاق مؤسسته لمدة شهرين .