لأول مرة بالمملكة.. نجوى كرم تحيي حفلا غنائيا مع ماجد المهندس بالخبر
تستعد الفنانة اللبنانية نجوى كرم، لإحياء حفل عنائي برفقة الفنان ماجد المهندس، في مدينة الخبر في 28 مارس الجاري.
وتعد هذه هي المرة الأولى التي تطل فيها نجوى كرم على الجمهور بالمملكة في حفل مباشر؛ حيث ينظم الحفل الهيئة العامة للترفيه بالتعاون مع قناة ” روتانا موسيقى “، ضمن حفلات ” موسم الشرقية ” .
وسيقام الحفل في الصالة الخضراء بالخبر؛ فيما قالت ” روتانا ” عبر حسابها الرسمي أنها ستحدد موعد بيع التذاكر في وقت لاحق.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 47303 ] نشر منذ 15 دقيقة
الحمدلله
ماتعجبني اصواتهم كلهم🤗