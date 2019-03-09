لأول مرة بالمملكة.. نجوى كرم تحيي حفلا غنائيا مع ماجد المهندس بالخبر

الدمام(صدى):

تستعد الفنانة اللبنانية نجوى كرم، لإحياء حفل عنائي برفقة الفنان ماجد المهندس، في مدينة الخبر في 28 مارس الجاري.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي تطل فيها نجوى كرم على الجمهور بالمملكة في حفل مباشر؛ حيث ينظم الحفل الهيئة العامة للترفيه بالتعاون مع قناة ” روتانا موسيقى “، ضمن حفلات ” موسم الشرقية ” .

وسيقام الحفل في الصالة الخضراء بالخبر؛ فيما قالت ” روتانا ” عبر حسابها الرسمي أنها ستحدد موعد بيع التذاكر في وقت لاحق.