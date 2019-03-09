قائمة لاعبي الإتحاد المغادرين لملاقاة الوحدة الإمارتي

طلال الغامدي(صدى):

أعلن نادي الإتحاد عن قائمة اللاعبين المغادرين لمعسكر أبوظبي استعداداً لملاقاة الوحدة الإماراتي في دوري أبطال آسيا .

وأبان الإتحاد في بيان له أن القائمة تشمل 21 لاعب هم : فواز القرني ، راكان النجار ، سعود عبد الحميد ، أحمد عسيري ، زياد الصحفي ، منصور الحربي ، جمال باجندوح ، خالد السميري .

كما تضم القائمة : عبد العزيز البيشي ، ماثيو جورمان ، عبد الرحمن الغامدي ، عبد الله العمار ، ياسين برناوي ، رومارينهو ، فهد المولد ، ناصر الشمراني ، كارولس فيلانويفا.

وأخيراً تضم القائمة : عون السلولي ، سيكو سانوقو ، عبد لعزيز العرياني ، جوناس .