لعنة الإصابات تحل على يوفنتوس

نواف السالم(صدى):

يعاني فريق يوفنتوس من تكرار إصابات نجومه ، حيث تعرض المدافع أندريا بارزالي للإصابة أثناء مباراة الفريق أمام أودينيزي في الجولة 27 من الدوري الإيطالي .

وكان المدرب ماسيميليانو أليجري يعتمد على المدافع المخضرم”37 عاماً” في التشكيل الذي بدأ به مواجهة أودينيزي، لكن اللاعب لم يستمر سوى 25 دقيقة نتيجة إصابة عضلية في الفخذ الأيمن .

وسيضطر بارزالي للعب خط دفاعي مكون من أربعة لاعبين، وليس ثلاثة أمام الأتلتي، نظراً لعدم وجود بدائل كافية على مقاعد بدلاء السيدة العجوز .

الجدير بالذكر أن اللاعب الإيطالي غاب عن الملعب من بداية نوفمبر الماضي خلال لقاء دوري الأبطال أمام مانشستر يونايتد، ولم يلعب أساسياً منذ 26 سبتمبر الماضي .