مجموعة ” العبيكان ” تعلن عن وظائف شاغرة في الرياض

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت مجموعة شركات ” العبيكان ” للاستثمار -عبر موقعها الإلكتروني- عن توافّر وظائف إدارية وفنية شاغرة، لحمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات، مع وجود خبرات سابقة؛ وذلك للعمل بفروع الشركات التابعة لها في مدينة الرياض.

وأشارت المجموعة إلي أنَّ الوظائف المتاحة هي مدير جودة التصنيع: درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة، أو أي مجال ذي الصلة، فني مراقبة الجودة: شهادة الدبلوم في تخصص تقنية الجودة الكيميائية، أو درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة الكيميائية.

وأبانت المجموعة، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 7 مارس 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، الدخول على الرابط التالي:

هنا