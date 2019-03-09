استثمارات عقارية متوقعة في المباني التعليمية بقيمة 20 مليار ريال 

عادل الحربي(صدى):

أشار الرئيس التنفيذي لشركة تطوير للمباني المهندس فهد الحماد إلى طرح مشاريع مباني تعليمية مخصصة على مشغلين معتمدين، كما توقع أن تسهم الفرص الاستثمارية العقارية في هذا المجال في ضخ استثمارات بنحو 20 مليار ريال بحلول عام 2020.

ولفت إلى أن المشاريع التعليمية تشمل جميع المراحل التعليمية، وهي مصممة وفق نموذج مطور، موضحا أن الطلب متزايد للمباني التعليمة حالياً أو المتوقع خلال السنوات القادمة.

وتابع:” هناك العديد من المدارس قائمة على مبان غير مهيأة، ويتعين عليها الانتقال إلى مبان تعليمية أو التعرض للإغلاق”، موضحا أن الاشتراطات الجديدة لوزارة التعليم تفرض أيضاً على المدارس الأهلية توفير مباني بيئة تعليمية مناسبة.